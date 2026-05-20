Токаев предложил соединить рынки Центральной Азии и Африки через Казахстан и Кению

АСТАНА, 20 мая — Sputnik. В Астане прошли переговоры Касым-Жомарта Токаева и президента Кении Уильяма Руто, который совершает государственный визит в Казахстан.
Как заявил Токаев, Кения — очень важный для республики партнер в Африке.
«Мы рассматриваем Ваше государство как одно из наиболее развитых в экономическом и политическом плане на континенте и искренне рады возможности придать новый импульс нашему взаимодействию в разных сферах. Уверен, что у нас есть все возможности для успешного продвижения вперед», — сказал Токаев.
Также он предложил соединить рынки и логистические маршруты стран Африки и Центральной Азии.
«Казахстан находится в самом сердце Евразии, а Кения является ведущим центром Восточной Африки. Это придает нашему партнерству значение, выходящее за рамки двусторонних отношений. Вместе Казахстан и Кения могут построить более прочный мост между Центральной Азией и Африкой, соединив рынки, транспортные маршруты, инвестиционные потоки и новые возможности», — отметил Токаев.
В ответ президент Кении заявил, что рассматривает Казахстан как важный логистический хаб для развития торговли и инвестиций.
«Уже сегодня наблюдается рост товарооборота между нашими странами. Мы видим в Казахстане точку выхода на евразийский регион — масштабный рынок, представляющий огромный интерес для экспорта нашей ключевой сельскохозяйственной продукции. В рамках моего визита мы подпишем ряд документов, которые заложат необходимую правовую основу и откроют новые возможности для углубления двустороннего сотрудничества», — подчеркнул Уильям Руто.
Кроме этого, президент Казахстана наградил Уильяма Руто орденом «Достық» («Дружба») первой степени.
И как отметил Токаев, Найроби заслуженно признан международным центром на Африканском континенте, где на постоянной основе размещены организации системы ООН. А потому Казахстан принял решение об открытии посольства в столице Кении.