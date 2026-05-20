Депутат Луговой: визиты в КНР Трампа и Путина будут сравнивать

Парламентарий подчеркнул, что поездка российского президента, в отличие от визита его американского коллеги, носила планомерный и тщательно подготовленный характер.
«Да, действительно, будут, безусловно, сравнивать два визита Трампа и Владимира Путина. Вот действительно сейчас Пекин, Китай является таким дипломатическим центром мира, когда буквально в течение 10 дней лидеры двух великих держав посещают Китай. И чем отличается, конечно, наш визит, тем, что он, в отличие от Трампа, не носит хаотичный характер. Он был подготовлен, планомерно готовился. У Трампа то переносили, то в одну, то в другую сторону…», — отметил парламентарий для ИС «Вести».
Луговой также допустил, что администрация Белого дома стремилась сделать всё, чтобы визит Трампа состоялся до приезда Владимира Путина. По словам депутата, если использовать терминологию самого Трампа, американская делегация из-за спешки ехала в Китай без каких-либо козырей в рукаве.
Еще одно отличие, на которое обратил внимание депутат, — визит Владимира Путина был наполнен большей символичностью. Трамп привез с собой 10 или 20 своих миллиардеров, однако все встречи носили общий характер. Личная беседа один на один длилась всего два часа, из которых час, по всей видимости, ушел на работу переводчика. Поэтому, резюмировал Луговой, визит Путина будет серьезно отличаться.
Напомним, российский президент Владимир Путин находится в Китае с государственным визитом