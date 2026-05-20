Генконсул Китая в Казани Сян Бо завершил миссию и поблагодарил Татарстан

Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Сян Бо завершил свою дипломатическую миссию. Перед отъездом дипломат составил письмо со словами благодарности и уважения.
Сян Бо подчеркнул, что за время работы в столице Татарстана стал свидетелем укрепления китайско-российских отношений и динамичного развития республики. Дипломат отметил рост товарооборота между странами, успешную реализацию совместных проектов, увеличение числа студенческих обменов и запуск прямого авиарейса по маршруту Казань — Шанхай.
Особую признательность генконсул выразил местным средствам массовой информации за вклад в укрепление взаимопонимания между народами. Сян Бо надеется на продолжение плодотворного сотрудничества и сохранение дружественных связей между Китаем, Россией и Татарстаном.