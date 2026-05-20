Россия зеркально ответит на продление Китаем безвизового режима

Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
«Китай и Россия в ходе саммита продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, и одновременно китайская сторона сообщила о продлении до конца 2027 года безвизового режима въезда для россиян. Продление безвиза — первая ласточка визита, надеюсь, не последняя. Зеркальный российский ответ, разумеется, не замедлит себя ждать», — сказал Титов.
По его словам, турпоток в обе стороны бурно растет и сейчас.
Президент РФ ранее в среду заявил, что Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран.