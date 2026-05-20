Уходят на пенсию и остаются в строю

Большую армию ветеранов и пенсионеров депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области поблагодарили за активность, отметив их значимый вклад в социально‑экономическое развитие региона.
Сегодня в Правительстве области состоялся пленум Новосибирской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Руководитель организации Владимир Панарин рассказал о задачах ветеранских организаций в решении вопросов социальной поддержки старшего поколения. Он обозначил как общие тенденции работы в этом направлении, так и вклад конкретных людей, которые участвуют в решении бытовых проблем нуждающихся.
«В Колыванском районе 150 серебряных волонтёров помогают 73 одиноко проживающим гражданам. Такая картина — в каждом районе: порой невозможно определить точное количество добровольцев. Люди приходят на помощь, когда они нужны, помогают от души», — один из примеров, который привёл Владимир Панарин.
В 2027 году ветеранская организация отметит юбилей — 55 лет. И главная задача — включать в проведение мероприятий молодёжь, искать новые форматы работы со старшим поколением, особенно в городе, где у пожилых людей очень ограничены социальные связи, в том числе из‑за страха мошеннических действий.
Сегодня потребность пожилых людей — не только удовлетворение базовых потребностей, но и сохранение высокого качества жизни, а также полноценное участие в социальной, общественной и политической жизни. Губернатор Андрей Травников в своём выступлении сказал, что люди солидного возраста максимально включены в социально‑экономические процессы на территориях. Он поблагодарил старшее поколение за совместную работу, надёжность, понимание и поддержку.
Депутатский корпус Законодательного Собрания на пленуме представляли глава комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко и заместитель председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Екатерина Козловская. Областной парламент активно взаимодействует с многотысячной ветеранской организацией, подчеркнул Валерий Ильенко. Каждый депутат на своём округе обязательно учитывает мнение представителей старшего поколения и не без оснований может рассчитывать на их поддержку в реализации значимых проектов на территориях районов, муниципальных округов, городов и сёл.
«Низкий вам поклон и большая благодарность, — обратился Валерий Ильенко к собравшимся на пленуме. — Вы делаете огромную работу. В докладе Владимира Ивановича Панарина неоднократно говорилось, как много серебряных волонтёров в нашем регионе. Хотелось бы, чтобы и молодёжь, и люди среднего возраста настолько же осознанно подходили к добровольческой деятельности и не забывали помогать своим старшим товарищам. Это может значительно усилить эффективность решения задач социальной направленности». Он заверил, что депутаты Заксобрания всегда идут навстречу ветеранам и готовы расширять сотрудничество.
По поручению Председателя Законодательного Собрания Андрея Шимкива были вручены награды регионального парламента за организацию помощи в предоставлении мер социальной поддержки гражданам старшего поколения, находящимся в трудной жизненной ситуации. Благодарственное письмо Валерий Ильенко передал коллективам местных организаций ветеранов Убинского, Краснозёрского, Чистоозёрного районов.
