НАК: в Красноярске открылся форум «Современные системы безопасности — Антитеррор»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня в Красноярске состоялось торжественное открытие юбилейного XX Всероссийского специализированного форума-выставки «Современные системы безопасности — Антитеррор», который проводится под эгидой Национального антитеррористического комитета и губернатора Красноярского края.
В церемонии открытия форума приняли участие Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Александр Красовский.
Михаил Котюков поприветствовал участников юбилейного форума в Красноярске, который за 20 лет стал авторитетной площадкой для поиска сложных решений. Он отметил, что терроризм не признаёт границ и морали, поэтому противодействие ему требует сплочённости всего общества. Губернатор подчеркнул, что на форуме нет возрастных ограничений — в работе участвуют и дети, и действующие специалисты, которые делятся опытом.
Александр Красовский, передавая слова приветствия участникам форума и конференции от имени руководства НАК, подчеркнул, что в условиях актуальных террористических угроз особое внимание на проводимых мероприятиях необходимо уделить вопросам совершенствования профилактической работы, прежде всего с молодёжью, а так же повышения уровня антитеррористической защищённости объектов критической инфраструктуры.
Традиционно на открытии форума состоялось награждение ценными подарками победителей конкурса рисунка «Скажи террору — НЕТ», в котором участвовали дети из детских домов Красноярского края.
В первый день работы форума проведено пленарное заседание, на котором представители руководства аппарата НАК, федеральных министерств, ведомств и общественных организаций выступили с докладами о практических аспектах противодействия идеологии терроризма в современных условиях, в том числе реализации антитеррористических проектов, проведения воспитательной работы с учащимися и предотвращения вовлечения их в террористическую деятельность.
Эта тематика найдёт отражение на Всероссийской научно-практической конференции на тему: «Противодействие идеологии терроризма: направления совершенствования профилактической деятельности», которая состоится 21 мая. Здесь специалисты в сфере профилактики терроризма получат возможность обменяться накопленным опытом, ознакомиться с лучшими практиками и новациями в этой сфере.
Остро стоящие на повестке дня в большинстве регионов вопросы обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического, транспортного и оборонно-промышленного комплексов рассматриваются 20 и 21 мая на Всероссийском межведомственном семинаре-совещании «Антитеррористическая защищенность объектов критически важной инфраструктуры: лучшие практики и механизмы совершенствования» с участием представителей промышленного сектора.
Организаторами конференции 21 — 22 мая предусмотрена работа ряда дискуссионных площадок, в том числе семинара, посвященного расширению практики участия социально ориентированных общественных организаций в противодействии идеологии терроризма.
При подведении итогов работы конференции до участников будут доведены результаты работы секций, а также принята резолюция, направленная на совершенствование практических мер противодействия современным террористическим угрозам.