За слова отвечают. Как отличить госпаблики в соцсетях от фейковых страниц

Мошенники активизировались в связи с тем, что соцсети становятся все более востребованным каналом связи жителей региона с властями. И стали создавать фальшивые аккаунты, чтобы распространять через них недостоверную информацию или воровать личные данные жителей региона, сообщает РИАЦ. Как отличить официальные аккаунты от фальшивок, рассказывают специалисты Центра управления регионом (ЦУР).
Страницы со статусом.
Подлинную страницу органов власти в соцсетях отличает наличие специального статуса «Госорганизация». Это значит, что администраторы группы прошли проверку через портал Госуслуг и подтвердили, что страница принадлежит не какому-то частному лицу, а конкретному ведомству.
Весь контент на таких страницах проходит проверку и является официальным.
От новостных сообществ госпаблики отличаются тем, что в них есть интерактивные модули «Сообщить о проблеме» и «Высказать мнение». Через них обращения жителей региона направляются в систему Госуслуг.
«Государственные паблики обеспечивают безопасность и быструю обработку запросов. Это защищенное пространство для взаимодействия власти и общества. Оно эффективно фильтрует фейковые ресурсы», — поясняет руководитель ЦУР Волгоградской области Олег Егорушин.
Только официально.
Государственным пабликам можно доверять, подчеркивает глава ЦУР.
Преимущество верифицированных страниц госучреждений в том, что информация в них размещается от первоисточника. В них не могут быть опубликованы, к примеру, непроверенные слухи. Они не гонятся за просмотрами и несут ответственность за сообщения, которые размещают.
Страницы-клоны отличить от официальных страниц несложно: созданные кибермошенниками копии городских сообществ не имеют статуса «Госорганизация» — получить его на платформе «ВКонтакте» не пройдя процедуры верификации через портал Госуслуг невозможно.
«Госпаблики сокращают дистанцию между каждым жителем региона и властью. Они позволяют решать проблемы в режиме реального времени», — говорит руководитель ЦУР Олег Егорушин.