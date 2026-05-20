Кровати и одеяла: Беларусь отправит Ирану гуманитарную помощь

Синявский и Санеи согласовали состав груза, порядок и сроки его доставки.
«В составе помощи каркасные палатки, кровати, одеяла, а также 32 наименования медицинских товаров общим весом шесть тонн», — сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.
Также стороны обсудили вопросы, касающиеся белорусско-иранского взаимодействия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, подготовки специалистов в данной области.
На минувшей неделе стало известно, что Минск республика окажет гуманитарную помощь Ирану, Кубе и Мозамбику, соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.
Общая сумма гуманитарной помощи превысит 2,2 миллиона рублей.