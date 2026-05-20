FT: Марио Драги стал основным кандидатом на роль переговорщика с Россией от Европы

В статье говорится, что в список кандидатов вошла и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. Однако она уже отвергла эту идею, заявив, что только действующие лидеры, обладающие реальной политической властью, могут вести переговоры с Москвой. В качестве потенциальных посредников также рассматриваются президент Финляндии Александр Стубб и его предшественник Саули Ниинистё.
Сейчас этот вопрос обсуждается на различных уровнях, а министры иностранных дел стран ЕС рассмотрят кандидатуры на встрече на Кипре на следующей неделе. Итоговое решение может быть принято на саммите в июне, предполагает издание.
В администрации Дональда Трампа сообщили своим коллегам из ЕС, что Вашингтон не против того, чтобы Брюссель вел переговоры с Москвой параллельно с мирными переговорами под руководством США. «Они знают, что это не работает», — сказал осведомленный источник, имея в виду неоднократные попытки США положить конец конфликту на Украине.
FT напоминает, что Евросоюз прекратил официальное общение с Россией после начала боевых действий на Украине в 2022 году.
Поэтому все активнее продвигается идея назначения специального посланника, несмотря на серьезные расхождения во мнениях в ЕС об объеме его полномочий, а также несмотря на скептицизм насчет того, как Россия отнесется к такому подходу.