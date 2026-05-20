FT: Марио Драги стал основным кандидатом на роль переговорщика с Россией от Европы

Европейские лидеры пытаются понять, кто мог бы представлять Европу на потенциальных переговорах с Россией. Основным кандидатом стал Марио Драги, экс-глава ЕЦБ и экс-премьер Италии. Он заслуживает доверия и считается «нейтральным», пишет британская газета Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что в список кандидатов вошла и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. Однако она уже отвергла эту идею, заявив, что только действующие лидеры, обладающие реальной политической властью, могут вести переговоры с Москвой. В качестве потенциальных посредников также рассматриваются президент Финляндии Александр Стубб и его предшественник Саули Ниинистё.

Сейчас этот вопрос обсуждается на различных уровнях, а министры иностранных дел стран ЕС рассмотрят кандидатуры на встрече на Кипре на следующей неделе. Итоговое решение может быть принято на саммите в июне, предполагает издание.

FT отмечает, что вопрос переговоров с Россией в Европе стал особенно актуальным после того, как поддержку этой идее выразили Вашингтон и Киев.

В администрации Дональда Трампа сообщили своим коллегам из ЕС, что Вашингтон не против того, чтобы Брюссель вел переговоры с Москвой параллельно с мирными переговорами под руководством США. «Они знают, что это не работает», — сказал осведомленный источник, имея в виду неоднократные попытки США положить конец конфликту на Украине.

FT напоминает, что Евросоюз прекратил официальное общение с Россией после начала боевых действий на Украине в 2022 году.

Теперь же Брюссель обеспокоен тем, что переговоры под эгидой США оставляют Европу в стороне, а отсутствие прогресса в них рискует привести к подписанию невыгодной для Европы и Украины сделки.

Поэтому все активнее продвигается идея назначения специального посланника, несмотря на серьезные расхождения во мнениях в ЕС об объеме его полномочий, а также несмотря на скептицизм насчет того, как Россия отнесется к такому подходу.

