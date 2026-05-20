Балтфлот провел учения по нейтрализации условных диверсионно-разведывательных групп

«В ходе тренировки военнослужащие отработали алгоритмы оперативного выдвижения в район предполагаемого нахождения условных диверсантов, блокирования и ликвидации диверсионно-разведывательной группы условного противника, а также недопущения её проникновения на охраняемые объекты. В ходе выполнения учебных задач личным составом подразделения противодействия терроризму применялись средства имитации — холостые боеприпасы и ручные дымовые шашки. Применение средств маскировки, а также использование рельефа местности позволило создать помехи для визуального наблюдения со стороны условного противника», — уточняется в сообщении.