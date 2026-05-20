Балтфлот провел учения по нейтрализации условных диверсионно-разведывательных групп

На Балтийской военно-морской базе проведена плановая тренировка подразделения противодействия терроризму отдельной роты охраны. Об этом сообщила пресс-служба Балтфлота.
«В ходе тренировки военнослужащие отработали алгоритмы оперативного выдвижения в район предполагаемого нахождения условных диверсантов, блокирования и ликвидации диверсионно-разведывательной группы условного противника, а также недопущения её проникновения на охраняемые объекты. В ходе выполнения учебных задач личным составом подразделения противодействия терроризму применялись средства имитации — холостые боеприпасы и ручные дымовые шашки. Применение средств маскировки, а также использование рельефа местности позволило создать помехи для визуального наблюдения со стороны условного противника», — уточняется в сообщении.
«Все поставленные учебные задачи выполнены в полном объёме. Личный состав подразделения противодействия терроризму отдельной роты охраны Балтийской военно-морской базы подтвердил высокий уровень готовности к оперативному реагированию на террористические угрозы и способность к эффективным действиям по защите объектов военной инфраструктуры», — заверили на Балтфлоте.