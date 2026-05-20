Генсек НАТО Марк Рютте заявил журналистам, что ему «не разрешили» сообщить о предстоящем заявлении США, но этого «следовало ожидать», так как НАТО стремится «положить конец чрезмерной зависимости... в своей обороне от одного союзника».
Reuters подчеркивает, что европейские страны обеспокоены последними решениями администрации Дональда Трампа о сокращении численности американского контингента в Европе.
Вчера стало известно, что США сократили число бригадных боевых групп (ББГ) в Европе с четырех до трех, вернув их численность к уровню 2021 года. В состав ББГ входят 4000−4700 военнослужащих, уточняет французское издание France 24.
Этот шаг привел к «временной задержке» развертывания вооруженных сил США в Польше. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что запланированное развертывание 4000 военнослужащих в Польше было отложено, а не отменено.
Из этого France 24 делает вывод, что Трамп «полон решимости наказать союзников», которые не поддержали развязанную США и Израилем войну против Ирана и не внесли свой вклад в деблокаду Ормузского пролива.