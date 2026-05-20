СМИ: США планируют сократить резервные войска для помощи странам НАТО в случае нападения

Вашингтон на этой неделе планирует сообщить союзникам по НАТО, что сократит численность войск, которыми США будут располагать для оказания помощи европейским странам альянса.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Reuters сообщает, что в рамках концепции «Модель вооруженных сил НАТО» члены блока определяют совокупность имеющихся сил, которыми смогут располагать в случае военного конфликта или любого другого крупного кризиса.

Хотя точный состав и численность этих сил строго засекречены, Пентагон, по словам осведомленных источников, решил значительно сократить свои обязательства. Об этом представители США могут уведомить своих союзников на пятничной встрече руководителей оборонных ведомств в Брюсселе.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил журналистам, что ему «не разрешили» сообщить о предстоящем заявлении США, но этого «следовало ожидать», так как НАТО стремится «положить конец чрезмерной зависимости... в своей обороне от одного союзника».

Reuters подчеркивает, что европейские страны обеспокоены последними решениями администрации Дональда Трампа о сокращении численности американского контингента в Европе.

Серьезная корректировка численности сил, которые США готовы предоставить в военное время, только усиливает эти опасения.

Вчера стало известно, что США сократили число бригадных боевых групп (ББГ) в Европе с четырех до трех, вернув их численность к уровню 2021 года. В состав ББГ входят 4000−4700 военнослужащих, уточняет французское издание France 24.

Этот шаг привел к «временной задержке» развертывания вооруженных сил США в Польше. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что запланированное развертывание 4000 военнослужащих в Польше было отложено, а не отменено.

Пентагон пообещал определить окончательную дислокацию этих и других сил США в Европе на основе дальнейшего анализа стратегических и оперативных потребностей США, а также способности союзников внести свой вклад в оборону Европы.

Из этого France 24 делает вывод, что Трамп «полон решимости наказать союзников», которые не поддержали развязанную США и Израилем войну против Ирана и не внесли свой вклад в деблокаду Ормузского пролива.

