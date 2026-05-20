Эксперт назвал цели будущего визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Эксперт отметил, что предыдущие попытки перезагрузки отношений не дали результатов.
«Возможно, [в рамках визита Кушнера и Уиткоффа в Россию] будут обсуждаться какие-то совместные бизнес-проекты, то есть могут быть затронуты экономические аспекты российско-американских отношений», — предположил собеседник NEWS.ru.
Блохин допустил, что стороны попробуют перезапустить украинский трек. Речь идет о возобновлении трехсторонних переговоров. Однако, по его словам, исход этой встречи остается под большим вопросом. Он напомнил, что и по экономическому, и по политическому направлениям уже были попытки перезагрузки, но пока они не дали результатов.
Эксперт добавил, что украинский вопрос не сдвигается с мертвой точки, и прорывов в отношениях между Москвой и Вашингтоном тоже не видно.
Ранее появилась информация, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют визит в Москву. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Белый дом заинтересован в обсуждении ключевых вопросов, в том числе разрешения конфликта между Киевом и Москвой.