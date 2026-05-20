Эксперт назвал цели будущего визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер могут в ближайшее время приехать в Россию. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин в беседе с NEWS.ru предположил, что целью их визита станет возобновление диалога по Украине и обсуждение совместных бизнес-проектов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт отметил, что предыдущие попытки перезагрузки отношений не дали результатов.

«Возможно, [в рамках визита Кушнера и Уиткоффа в Россию] будут обсуждаться какие-то совместные бизнес-проекты, то есть могут быть затронуты экономические аспекты российско-американских отношений», — предположил собеседник NEWS.ru.

Блохин допустил, что стороны попробуют перезапустить украинский трек. Речь идет о возобновлении трехсторонних переговоров. Однако, по его словам, исход этой встречи остается под большим вопросом. Он напомнил, что и по экономическому, и по политическому направлениям уже были попытки перезагрузки, но пока они не дали результатов.

Эксперт добавил, что украинский вопрос не сдвигается с мертвой точки, и прорывов в отношениях между Москвой и Вашингтоном тоже не видно.

Ранее появилась информация, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют визит в Москву. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Белый дом заинтересован в обсуждении ключевых вопросов, в том числе разрешения конфликта между Киевом и Москвой.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше