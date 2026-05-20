Источник: Наталья Ильина может сохранить пост директора ГТРК до осени

Директор ГТРК «Калининград» Наталья Ильина, контракт у которой заканчивается в мае, может сохранить свой пост до осени, сообщили «Новому Калининграду» два источника, знакомые с ситуацией. По их словам, с соответствующей просьбой власти региона обратились к руководителю ВГТРК Олегу Добродееву.
«Правительству не нужны особые потрясения перед выборами в Госдуму, Заксобрание и горсовет Калининграда, которые пройдут в конце сентября. Поэтому они просят оставить Ильину в должности еще на полгода», — сообщили они. По их данным, губернатор Алексей Беспрозванных лично обратился с этой просьбой к директору ВГТРК Олегу Добродееву.
Ранее собеседники «Нового Калининграда» рассказывали, что контракт у Ильиной заканчивается в конце мая. Один из источников утверждал, что она сама хочет покинуть свой пост. Другой отмечал, что на должность руководителя региональной телекомпании рассматривалось несколько кандидатур, в том числе выходцев с ГТРК. Одна из них — Николая Долгачева, который уже возглавлял телеканал при Николае Цуканове и Антоне Алиханове. «Кандидатура Долгачева не прошла», — утверждает один из собеседников.
Отметим, как утверждают бывшие и нынешние сотрудники телекомпании, зарплаты журналистов там не превышают 30−50 тыс. руб., не проводится индексация окладов. «Новый Калининград» направил Наталье Ильиной официальный запрос с просьбой прокомментировать информацию.