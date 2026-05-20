Эксперт: почему Запад не может остановить сближение России и Китая

Визит Путина в Китай происходит в момент, когда у обеих сторон есть острая тактическая потребность друг в друге. Россия нуждается в экономическом маневре и политической легитимности, Китай — в энергетической диверсификации после войны на Ближнем Востоке. Об этом пишет директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт отмечает, что совпадение интересов двух стран в одной точке — довольно редкое явление, которое может дать реальный результат. Панина считает, что магистральный газопровод «Сила Сибири — 2» станет одной из ключевых тем встречи и станет больше, чем заявление о намерениях.

Пекин будет торговаться по цене и объемам до последнего. Но рамочное соглашение, которое зафиксирует политическое решение, вполне реально.

Елена Панина
директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ

По мнению Паниной, визит Владимира Путина в Китай демонстрирует, что сближение двух стран переходит из ситуативного в структурное, о чем свидетельствуют продление Договора о дружбе и сотрудничестве и подписание большого числа соглашений и других документов.

Продление Договора о дружбе и сотрудничестве на новый срок, планируемые к подписанию 40 двусторонних документов, космическая инфраструктура, инвестиционные механизмы через ШОС — все это не реакция на кризис, но строительство реальных институтов.

Елена Панина
директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ

Подводя итог, Панина констатирует, что для глобального Запада закрылось окно возможностей для предложений России альтернатив китайскому вектору.

Не потому что Москва идеологически выбрала КНР, а потому что инфраструктура, контракты и институты создают необратимость, которая сильнее любой идеологии.

Елена Панина
директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ и Китай в ходе переговоров достигли определенных договоренностей по проекту газопровода «Сила Сибири — 2». Представитель Кремля указал, что стороны согласовали ключевые параметры — маршрут и основные принципы реализации. Впрочем, остались отдельные нюансы, которые будут доработаны.

