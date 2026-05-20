Эксперт: почему Запад не может остановить сближение России и Китая

Эксперт отмечает, что совпадение интересов двух стран в одной точке — довольно редкое явление, которое может дать реальный результат. Панина считает, что магистральный газопровод «Сила Сибири — 2» станет одной из ключевых тем встречи и станет больше, чем заявление о намерениях.
Пекин будет торговаться по цене и объемам до последнего. Но рамочное соглашение, которое зафиксирует политическое решение, вполне реально.
По мнению Паниной, визит Владимира Путина в Китай демонстрирует, что сближение двух стран переходит из ситуативного в структурное, о чем свидетельствуют продление Договора о дружбе и сотрудничестве и подписание большого числа соглашений и других документов.
Продление Договора о дружбе и сотрудничестве на новый срок, планируемые к подписанию 40 двусторонних документов, космическая инфраструктура, инвестиционные механизмы через ШОС — все это не реакция на кризис, но строительство реальных институтов.
Подводя итог, Панина констатирует, что для глобального Запада закрылось окно возможностей для предложений России альтернатив китайскому вектору.
Не потому что Москва идеологически выбрала КНР, а потому что инфраструктура, контракты и институты создают необратимость, которая сильнее любой идеологии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ и Китай в ходе переговоров достигли определенных договоренностей по проекту газопровода «Сила Сибири — 2». Представитель Кремля указал, что стороны согласовали ключевые параметры — маршрут и основные принципы реализации. Впрочем, остались отдельные нюансы, которые будут доработаны.