Delfi: власти Литвы спрятались в бомбоубежище из-за беспилотника

По данным Delfi, государственная телерадиокомпания LRT, которая должна была транслировать призыв к жителям укрыться в убежищах, «не спешила с информированием жителей Литвы». На ее телеканале вообще не было никакой официальной информации о происходящем, а по радио сообщения о тревоге перебивали музыкой и разговорными передачами не по теме. Например, во время действия тревоги включили песню Фрэнка Синатры My way, которая начинается со слов «And now, the end is near» («И вот, конец близок»).