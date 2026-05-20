Лавров прокомментировал угрозы Литвы в отношении Калининграда

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Североатлантический альянс якобы располагает средствами, которые могут быть задействованы против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.
«Вы знаете, надо как-то оставлять за рамками внимания, поменьше уделять (внимание — ред.) и придавать значение», — сказал Лавров Павлу Зарубину для ИС «Вести», комментируя угрозы МИД Литвы.
Министр иностранных дел РФ отметил, что перестал читать подобные сообщения.
«Ну им надо как-то подтвердить, что они существуют. Только в отличие от известного философа (Рене Декарта — ред.), который говорил: “Я мыслю, значит, я существую”, эти просто существуют», — добавил он.