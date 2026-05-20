Эксперт оценил роль дружбы Путина и Си в сотрудничестве РФ и КНР

Эксперт подчеркнул, что партнерство РФ и КНР принесет выгоду не только самим государствам, но и всему миру.
«Современный уровень наших взаимоотношений и личный пример глав наших государств, пример настоящей мужской дружбы дают нам уверенность в том, что мы на долгие годы вперед из поколения в поколение будем развивать это сотрудничество», — отметил собеседник ИС «Вести».
Санакоев добавил, что взаимодействие двух стран станет благом как для народов России и Китая, так и для всего человечества.
Ранее Владимир Путин заявил, что отношения РФ и КНР оказывают стабилизирующее влияние на мировую обстановку. Особенно это востребовано в нынешнюю эпоху кризисов, подчеркнул российский лидер.