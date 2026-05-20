«Кровавый казак» со своей бандой убивал детей и женщин

Егор Башкатов родился в 1879 году в семье казаков. Оставшись в четыре года сиротой, он воспитывался пожилыми дедом и бабкой. Окончив начальную школу, отказался от крестьянского труда, сдал землю в аренду и проигрывал всё в карты. Став профессиональным шулером, годами разъезжал по ярмаркам, обирая доверчивых игроков.