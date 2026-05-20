Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 25% участников праймериз в Волгоградской области — молодёжь

В Волгоградской области завершился этап регистрации кандидатов для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

В Волгоградской области завершился этап регистрации кандидатов для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Напомним, что процедура стартовала 14 мая и призвана определить кандидатов для выдвижения в депутаты Госдумы IX созыва, а также на довыборы в областную думу по 18-му Кировскому округу.

Всего в обязательной партийной процедуре примут участие 53 человека, при этом конкурс составляет более 13 претендентов на место, что превышает средние показатели по стране. На довыборы в Волгоградскую облдуму претендуют 7 кандидатов.

Особенность нынешней кампании в Волгограде и области — высокая активность молодежи. 14 представителей молодого поколения подали заявки на участие, а доля кандидатов младше 35 лет превышает 25%. Это говорит о растущей активности молодёжи в политической повесткерегиона.

— Отрадно, что молодежь так активно включается в жизнь региона, и что ее голос слышат. Ребята, решившие испытать себя на праймериз, — настоящие молодцы. Конкуренция с опытными политиками — это отличная школа, которая дает уверенность и закалку, необходимые для будущего лидерства, — отметил финалист конкурса «Лидеры России. Политика» Олег Егорушин, который также представляет молодежное сообщество на предстоящем предварительном голосовании.

Помимо новичков, в голосовании участвуют опытные депутаты разных уровней. Активно включились в процесс и участники спецоперации — их зарегистрировано в Волгоградской области 9 человек. Для этой категории партия предусматривает дополнительную поддержку: к итогам электронного голосования прибавляется 25% от набранных голосов.

Не отстают и жительницы Волгоградской области: из 53 кандидатов 19 — женщины.

Напомним, что ЕР — единственная партия в России, которая на регулярной основе проводит открытое всенародное голосование для отбора кандидатов всех уровней, позволяя избирателям самим формировать списки. С 2009 года участие в праймериз является обязательным для всех выдвиженцев от партии.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше