Более 25% участников праймериз в Волгоградской области — молодёжь

В Волгоградской области завершился этап регистрации кандидатов для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Напомним, что процедура стартовала 14 мая и призвана определить кандидатов для выдвижения в депутаты Госдумы IX созыва, а также на довыборы в областную думу по 18-му Кировскому округу.
Всего в обязательной партийной процедуре примут участие 53 человека, при этом конкурс составляет более 13 претендентов на место, что превышает средние показатели по стране. На довыборы в Волгоградскую облдуму претендуют 7 кандидатов.
Особенность нынешней кампании в Волгограде и области — высокая активность молодежи. 14 представителей молодого поколения подали заявки на участие, а доля кандидатов младше 35 лет превышает 25%. Это говорит о растущей активности молодёжи в политической повесткерегиона.
— Отрадно, что молодежь так активно включается в жизнь региона, и что ее голос слышат. Ребята, решившие испытать себя на праймериз, — настоящие молодцы. Конкуренция с опытными политиками — это отличная школа, которая дает уверенность и закалку, необходимые для будущего лидерства, — отметил финалист конкурса «Лидеры России. Политика» Олег Егорушин, который также представляет молодежное сообщество на предстоящем предварительном голосовании.
Помимо новичков, в голосовании участвуют опытные депутаты разных уровней. Активно включились в процесс и участники спецоперации — их зарегистрировано в Волгоградской области 9 человек. Для этой категории партия предусматривает дополнительную поддержку: к итогам электронного голосования прибавляется 25% от набранных голосов.
Не отстают и жительницы Волгоградской области: из 53 кандидатов 19 — женщины.
Напомним, что ЕР — единственная партия в России, которая на регулярной основе проводит открытое всенародное голосование для отбора кандидатов всех уровней, позволяя избирателям самим формировать списки. С 2009 года участие в праймериз является обязательным для всех выдвиженцев от партии.