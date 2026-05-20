Mirror: КСИР пригрозил вывести войну за пределы региона в случае возобновления ударов США

Если агрессия против Ирана повторится, война на этот раз выйдет за пределы региона.
Британская газета Daily Mirror отмечает, что с таким заявлением КСИР выступил после того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что любое возобновление конфликта повлечет за собой «еще много сюрпризов».
В среду в Иране также распространили заявление верховного лидера Моджтабы Хаменеи, который отметил, что страна оказывает «уникальное историческое сопротивление двум глобальным террористическим армиям» — Израиля и США. Так в Иране почтили память бывшего президента Ибрагима Раиси, который погиб в результате крушения вертолета два года назад.
Также Хаменеи отметил, что война делает обязанности иранских чиновников «тяжелее», и добавил, что благодарен за «единство нации».