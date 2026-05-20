Эксперт указал на отличие партнерства РФ и КНР от модели Запада

Эксперт провел параллель с западной моделью, где все связи основаны на доминировании США. Там, по его словам, действует принцип «мы главные, а вы исключительно сателлиты».
«Стратегическая связка России и Китая объективно работает. Такое выборочное союзничество является моделью для многих стран не-Запада. У нас схожие отношения и с Ираном, и со многими другими странами, и с нашими ближайшими соседями», — отметил собеседник ИС «Вести».
Новиков подчеркнул, что Запад выстраивает жесткий каркас и пытается навязать четкую иерархию. В отличие от этого, подход Москвы и Пекина лишен такой вертикали.
Отношения России и Китая в 2026 году продолжают набирать обороты. Активная торговля между странами шла еще во времена СССР, но настоящий прорыв случился в последнее десятилетие. За период с 2013 по 2023 год товарооборот вырос с 89 до 240 миллиардов долларов.
Экономические связи со временем переросли в полноценное партнерство. В 2001 году президент Владимир Путин и председатель Компартии Китая Цзян Цзэминь подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Этот документ заложил фундамент для стабильных и долгосрочных отношений. Лидеры двух стран встречались десятки раз, поддерживая интенсивные контакты на высшем уровне.