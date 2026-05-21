Политолог раскрыл цель визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

Эксперт отметил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер ранее участвовали в урегулировании украинского конфликта со стороны США и вполне логично, что они продолжат диалог по этой теме.
Конфликт сохраняется, специальная военная операция не завершена, а значит, для Америки необходимо посетить Россию, чтобы вновь сверить часы, выслушать нашу позицию, которая на самом деле не изменилась.
Собеседник Новостей Mail считает, что больших прорывов по украинскому треку в рамках данного визита ждать не стоит.
Украина демонстрирует нежелание идти на какие-либо компромиссы, а американская сторона сегодня не обладает рычагами, которые могли бы изменить позицию Зеленского.
По мнению эксперта, помимо Украины представители США могут затронуть вопросы урегулирования конфликта с Ираном на Ближнем Востоке. Также Пятибратов не исключает, что Кушнер и Уиткофф хотят пообщаться с представителями Российской Федерации по итогам визита Владимира Путина в Китай.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что в ближайшие недели в Россию приедут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. О цели визита американцев не сообщалось.