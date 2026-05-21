Политолог раскрыл цель визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

Визит Уиткоффа и Кушнера в Россию, в первую очередь будет касаться именно вопросов российско-украинского урегулирования. Об этом в беседе с Новостями Mail рассказал доцент Финансового университета Иван Пятибратов.

Источник: Пресс-служба Президента России

Эксперт отметил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер ранее участвовали в урегулировании украинского конфликта со стороны США и вполне логично, что они продолжат диалог по этой теме.

Конфликт сохраняется, специальная военная операция не завершена, а значит, для Америки необходимо посетить Россию, чтобы вновь сверить часы, выслушать нашу позицию, которая на самом деле не изменилась.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Собеседник Новостей Mail считает, что больших прорывов по украинскому треку в рамках данного визита ждать не стоит.

Украина демонстрирует нежелание идти на какие-либо компромиссы, а американская сторона сегодня не обладает рычагами, которые могли бы изменить позицию Зеленского.

По мнению эксперта, помимо Украины представители США могут затронуть вопросы урегулирования конфликта с Ираном на Ближнем Востоке. Также Пятибратов не исключает, что Кушнер и Уиткофф хотят пообщаться с представителями Российской Федерации по итогам визита Владимира Путина в Китай.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что в ближайшие недели в Россию приедут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. О цели визита американцев не сообщалось.

