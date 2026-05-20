NYT: США и Израиль планировали поставить во главе Ирана экс-президента Ахмадинежада

США и Израиль собирались сделать президентом Ирана бывшего сторонника жесткой линии Махмуда Ахмадинежада после того, как в результате авиаударов был убит верховный лидер Али Хаменеи, пишет американская газета The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американские официальные лица сообщили NYT, что этот «дерзкий» план был разработан израильтянами с одобрения администрации Дональда Трампа. Они намеревались вернуть Ахмадинежада к власти через несколько дней после начала войны 28 февраля.

План, как отмечает NYT, соответствовал идее Трампа о том, что Иран должен возглавить «кто-то изнутри», и этим «кем-то» был выбран Ахмадинежад.

Бывший президент Ирана известен своими жесткими антиизраильскими и антиамериканскими взглядами. Так, во время своего президентства в 2005—2013 годах он призывал «стереть Израиль с лица земли», был решительным сторонником ядерной программы Ирана, яростным критиком США и жестко подавлял «внутреннее инакомыслие».

Поэтому Ахмадинежад стал «неожиданным выбором», но издание утверждает, что с ним «консультировались по поводу смены режима». При этом NYT подчеркивает, что неизвестно, кем и когда он мог быть «завербован».

По сведениям газеты, Ахмадинежад находился «под домашним арестом» и, чтобы освободить его, Израиль в первые дни войны нанес удар по его дому. В результате Ахмадинежад получил ранения, а американо-израильский план был сорван. С тех пор Ахмадинежад не появлялся на публике, а США ничего не известно о его нынешнем местонахождении или состоянии здоровья, говорится в статье.

Издание подчеркивает, что этот шаг «был частью многоступенчатого плана» Израиля по свержению иранского режима. Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху развязали войну, не только недооценив поставленных задач, но и сделав ставку на рискованный план смены руководства в Иране, который даже некоторые помощники Трампа сочли «нереалистичным».

