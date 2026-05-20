NYT: США и Израиль планировали поставить во главе Ирана экс-президента Ахмадинежада

По сведениям газеты, Ахмадинежад находился «под домашним арестом» и, чтобы освободить его, Израиль в первые дни войны нанес удар по его дому. В результате Ахмадинежад получил ранения, а американо-израильский план был сорван. С тех пор Ахмадинежад не появлялся на публике, а США ничего не известно о его нынешнем местонахождении или состоянии здоровья, говорится в статье.