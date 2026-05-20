Xinhua: в Японии хотят, чтобы армия страны могла вести войну годами

Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) подготовила предложения по пересмотру трех ключевых документов по безопасности страны. Они должны обеспечить возможность ведения боевых действий «по крайней мере в течение года».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Китайское информагентство Xinhua («Синьхуа») сообщает со ссылкой на японское Kyodo News, что документы должны быть пересмотрены в течение этого года. Предложения ЛДП предусматривают создание более мощных систем противовоздушной обороны и повышение долгосрочных боевых возможностей.

ЛДП рекомендует ускорить развертывание перехватчиков дронов и высокоэнергетического оружия, чтобы укрепить противовоздушную оборону Японии. Кроме того, в правящей партии настаивают на том, что у японской армии должны быть возможности для ведения боевых действий как минимум в течение года.

Авторы предложений также рекомендуют правительству изучить подводные лодки следующего поколения, оснащенные передовыми двигательными установками и предназначенные для перевозки ракет большой дальности. На их взгляд, это следует сделать для укрепления потенциала Японии с целью нанесения ответного удара.