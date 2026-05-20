МИД сделал заявление в связи с огнестрельным ранением белоруса в Польше. Подробности озвучил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Руслан Варанков.
Гражданин Беларуси получил огнестрельное ранение в Польше 12 мая 2026 года. В МИД привели некоторые подробности. Согласно данным, польские правоохранители ошибочно приняли группу белорусов за членов преступной группировки. Это и привело к применению оружия.
По словам Руслана Варанкова, указанный инцидент дает возможность серьезно усомниться в реальном уровне безопасности, о котором рассказывает польская сторона. В связи с этим ведомство советует белорусам принимать во внимание подобные риски при планировании поездок за границу.
— Как показывает практика, нельзя исключать, что законопослушный гражданин может быть по ошибке принят за правонарушителя и подвергнут несоразмерному силовому воздействию, — подчеркнул пресс-секретарь МИД.
Ведомство также отреагировало на начало следственных действий, которые были начаты прокуратурой Польши, и квалификацию случившегося как превышение должностных полномочий. Белорусская сторона рассчитывает на объективно расследование, установление виновных, привлечение их к ответственности.
Как сообщалось ранее, в больницу мужчина поступил в тяжелом состоянии с телесными повреждениями в области головы и нижней конечности. Белорусские врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
