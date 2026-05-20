В Крыму подчеркнули особую роль Китая для экономики республики

«Много ли у нас Китая? Конечно, много. Благодарны мы Китаю за что? За то, что они закрыли нам нишу — ту, которую занимала Европа: в поставках оборудования… продовольствия, промышленной продукции и так далее. Очень много чего Китай сегодня для нас с точки зрения потребления поставил», — сказал Константинов.
Он отметил, что сотрудничество между Китаем и всей Россией очень взаимовыгодное, важное и должно развиваться. Неслучайно такая большая команда выехала в КНР — у нас есть что предлагать и продавать, заметил Константинов.
«Мы знаем точно, что энергоносители Китаю нужны в очень больших объемах. И у него есть свои проблемы с продовольствием, и Российская Федерация готова в какой-то части сотрудничать в этом плане. В общем, с Китаем у нас взаимоотношения выстраиваются в новых геополитических реалиях», — заключил Константинов.
Президент России Владимир Путин накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В среду утром российский лидер приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина, где его лично встреткил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Лидеры РФ и КНР провели переговоры в узком и расширенном составе.