Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму подчеркнули особую роль Китая для экономики республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости Крым. В Крыму, как и во всей России, представлено много товаров из Китая, в условиях западных санкций они помогли республике закрыть на рынках нишу, ранее занятую компаниями Европы. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

«Много ли у нас Китая? Конечно, много. Благодарны мы Китаю за что? За то, что они закрыли нам нишу — ту, которую занимала Европа: в поставках оборудования… продовольствия, промышленной продукции и так далее. Очень много чего Китай сегодня для нас с точки зрения потребления поставил», — сказал Константинов.

Он отметил, что сотрудничество между Китаем и всей Россией очень взаимовыгодное, важное и должно развиваться. Неслучайно такая большая команда выехала в КНР — у нас есть что предлагать и продавать, заметил Константинов.

«Мы знаем точно, что энергоносители Китаю нужны в очень больших объемах. И у него есть свои проблемы с продовольствием, и Российская Федерация готова в какой-то части сотрудничать в этом плане. В общем, с Китаем у нас взаимоотношения выстраиваются в новых геополитических реалиях», — заключил Константинов.

Президент России Владимир Путин накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В среду утром российский лидер приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина, где его лично встреткил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Лидеры РФ и КНР провели переговоры в узком и расширенном составе.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше