Власти выступили против строительства "стены смерти" в Янтарном крае

В правительстве Калининградской области жестко высказались по поводу строительства высотной гостиницы на Куршской косе, которая может создать реальную угрозу для миграции перелетных птиц и акватории залива. По мнению властей, в текущем виде реализация проекта недопустима. В итоге застройщик снял его с общественных слушаний, которые должны были пройти с 22 апреля по 21 мая.
Новость о застройке участка побережья в охраняемой природной зоне вызвала большой резонанс. Будущую гостиницу калининградцы уже прозвали «стеной смерти». Экологи видят две проблемы. Первая заключается в высоте самих зданий, которая в отдельных случаях превышает 20 метров, а также в стеклянных панелях. Последние буквально ослепляют птиц, из-за чего они разбиваются насмерть. Подобную картину уже наблюдали в курортном Зеленоградске, когда установленные на променаде стеклянные ограждения стали смертным приговором для чаек.
Вторая проблема кроется во вмешательстве в акваторию Куршского залива. Строительные работы и насыпной остров, предусмотренный проектом, создают угрозу для популяции различных видов рыб, в том числе промысловых.
Застройщик заказал экспертизу по оценке негативного воздействия на окружающую среду. Оценивался только первый этап грандиозной стройки, в который вошли гидротехнические сооружения и тот самый насыпной остров.
«Исходя из результатов работ по определению границ нерестилища сига в районе поселка Рыбачий, негативное воздействие на нерестилище сига в ходе строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений не прогнозируется», — отмечается в документе.
С птицами вышла примерно та же история. Эксперты выделили в качестве основных рисков воздействия на орнитофауну шум от плавучих средств и различных механизмов, а также освещенность строительной площадки. «Прогнозируемые изменения в состоянии птиц являются обратимыми. После прекращения работ ключевые параметры популяций птиц вернутся в исходное состояние», — считают авторы исследования.
Отметили в заключении и положительные моменты проекта. Так, например, строительство волнолома должно защитить бухту от штормов и возможных подтоплений. А дноуглубительные работы в акватории залива поспособствуют развитию «безопасного судоходства». Это приведет к сокращению сухопутного транспортного потока через территорию Куршской косы и, как следствие, снизит количество неорганизованных поездок.
Впрочем, эти выводы вызвали много вопросов у калининградского экспертного сообщества. По словам директора биологической станции «Рыбачий» Андрея Мухина, документация отражает только позицию застройщика.
— Оценка воздействия на окружающую среду проводилась, чтобы показать, что стройка не повлияет на природные процессы. Однако это совершенно не так. Если мы обратимся к действующему законодательству, то увидим, что подобные объекты в принципе не могут быть построены, поскольку ухудшают ситуацию в нацпарке в целом, — прокомментировал эксперт в подкасте «Дом советов», добавив, что данные орнитологического исследования «просто извращены».
Над Куршской косой пролетают не менее десяти миллионов птиц. Если высотную гостиницу все же построят, то примерно 35 процентов из них погибнут от ударов о здание. Ранее на территории застройки исследование проводили сотрудники Зоологического института РАН. Тогда компании рекомендовали отказаться от стеклянных панелей на фасаде и значительно уменьшить высоту здания.
Власти Калининградской области разделяют беспокойство местных жителей и экологов. Губернатор Алексей Беспрозванных довольно жестко отозвался о проблемном проекте на недавнем оперативном совещании.
— Пока я руковожу регионом, проект с такими параметрами моей поддержки не получит. Отдельно прошу депутатов взять ситуацию на контроль и довести до жителей эту позицию. Наша задача — беречь национальное достояние региона и страны, а не придумывать обходные пути ради коммерческих интересов, — подчеркнул губернатор.
Тем не менее проект гостиничного комплекса пока не отменен и явно будет дорабатываться. В министерстве природных ресурсов Калининградской области пояснили, что публичные слушания по данному вопросу отменили после получения уведомления от застройщика. Официальная формулировка гласит: «По причине устранения технических ошибок в документации».
Справка «РГ».
Инвестор планирует разместить в Рыбачьем большой гостиничный комплекс. Помимо 21-метровой остекленной гостиницы, в него войдут апартаменты, спа-центр, яхтенная марина и другие объекты рекреации.