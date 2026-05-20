Путин завершил двухдневный визит в Китай

Кроме того, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались за чашкой чая, обсудив актуальные международные вопросы. Также президент России встретился с китайским инженером Пэн Паем, которого видел во время своего первого визита в Китай в 2000 году, когда тот был еще ребенком.