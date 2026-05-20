Путин завершил двухдневный визит в Китай

В аэропорту выстроились бойцы роты почетного караула. Также проводить президента России приехали школьники, которые размахивали российскими и китайскими флагами и кричали: «Сердечно провожаем!».
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду состоялись российско-китайские переговоры с участием лидеров двух стран. По итогам встреч подписано и принято 42 документа, в том числе совместное заявление двух стран о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.
Кроме того, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались за чашкой чая, обсудив актуальные международные вопросы. Также президент России встретился с китайским инженером Пэн Паем, которого видел во время своего первого визита в Китай в 2000 году, когда тот был еще ребенком.
Си Цзиньпин назвал визит российского лидера в Поднебесную весьма удачным и успешным.