Депутат горсовета указала Аминову на несоблюдение порядка проведения отчётов глав

Глава фракции КПРФ в совете депутатов Калининграда Тамилла Чернышева публично указала главе Калининграда Олегу Аминову на несоблюдение порядка проведения отчётов глав. О том, что не все аспекты были соблюдены, депутат заявила на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета 20 мая.
Обсуждался вопрос о внесении изменений в правила благоустройства Калининграда, в частности, об организации озеленения. Содержание объектов озеленения, согласно предлагаемым поправкам, должно включать их инвентаризацию. По мнению депутата-единоросса Дмитрия Коваленко, она может проводиться без ведома собственников объектов.
Фото: пресс-служба совета депутатов Калининграда.
«Эта инвентаризация касается имущества, принадлежащего людям и юридическим лицам. В отношении их имущества совершаются действия, о которых они ничего не знают и не узнают, пока не столкнутся с последствиями», — отметил Коваленко.
Учесть замечания депутатов Аминов обещал в отдельном документе, посвящённом порядку проведения инвентаризации. А пока депутатам было предложено поддержать документ в том виде, в котором он был представлен. В ответ на это Тамилла Чернышева напомнила, что не все обещания, данные в горсовете, выполняются неукоснительно.
«У нас был горсовет, у нас была комиссия, на которых мы утверждали порядок, как будут проводиться публичные слушания в отношении отчётов глав. И в итоге мы увидели, что некие моменты не были соблюдены. Как мы можем быть уверены, что сейчас не будет то же самое? Микрофонов людям не дали, которые хотели что-то заявить», — сказала Тамилла Чернышева.
«Я вам ещё раз повторяю, если про отчёт глав вы затронули тему, я сказал на комиссии, что все ваши аспекты до 24 часов 12 мая я принимал лично. Никто ничего не сообщил», — ответил Аминов, никак не прокомментировав озвученные факты.
Олег Аминов и глава администрации Калининграда Елена Дятлова отчитались о своей деятельности 13 мая. В этом году мероприятие перенесли из Театра эстрады в зал заседаний горсовета «в связи с вопросами безопасности». При этом всем желающим задать вопросы лично было обещано обеспечить такую возможность, несмотря на небольшое количество мест в зале.
«Всем желающим принять участие будет обеспечено место. Если не будет места в зале, то это будет видео, микрофоны и т.д. Т.е. никаких ущемлений прав желающих принять участие в заседании городского совета по заслушиванию отчётов не будет», — заверил тогда депутатов Аминов.
Однако 13 мая в зал пустили только общественников с пригласительными билетами. По мнению депутатов-коммунистов и нескольких очевидцев, это были «подготовленные люди» из общественного совета, которые и так видят глав практически ежедневно. Остальным было предложено посмотреть отчёты на втором этаже администрации. Обещанных микрофонов там не было. В зал заседаний на пятый этаж желающих задать вопросы лично не пустили, предложив оставить обращения в письменной форме (что можно было сделать и в любой другой день). Приходить для просмотра трансляции в администрацию также не было смысла, ведь её вели и в сети интернет.
