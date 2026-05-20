Краснодар и Дуцзянъянь в Китае стали городами-побратимами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации кубанской столицы. Соглашение об установлении побратимских отношений подписали в Китае глава Краснодара Евгений Наумов и глава Дуцзянъяня Ван Эрюн.
Города сотрудничают с 2022 года. Реализован ряд проектов, в которых в том числе участвовали школьники, молодежь, студенты, творческие коллективы.
«Теперь мы открываем новую страницу наших отношений, которая будет насыщена многими полезными и нужными для жителей наших городов проектами и яркими событиями», — сказал глава Краснодара Евгений Наумов.
С 2023 года Дуцзянъяньская экспериментальная школа иностранных языков — партнер краснодарской гимназии № 23. С 2025 года контакты установлены между начальной школой «Бэйцзе» и гимназией № 87 кубанской столицы.
В 2025 году Краснодар стал городом-побратимом китайского Шицзячжуана. С 2008 года также действует соглашение с Харбином.