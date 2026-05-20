Краснодар и Дуцзянъянь в Китае стали городами-побратимами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации кубанской столицы. Соглашение об установлении побратимских отношений подписали в Китае глава Краснодара Евгений Наумов и глава Дуцзянъяня Ван Эрюн.