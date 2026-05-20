СМИ: зампосла Британии в США уволили из-за утечки секретных данных

Заместитель посла Великобритании в США Джеймс Роско во вторник внезапно лишился своего поста. Увольнение второго по рангу британского дипломата в Вашингтоне связано с расследованием утечки секретной информации, обсуждавшейся на заседании Совета национальной безопасности Великобритании.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Британская газета The Times пишет, что решение об отставке Роско, который был назначен на должность заместителя посла только в феврале этого года, стало неожиданностью для сотрудников посольства.

Уведомление о его увольнении «в одну строку» было разослано 19 мая по электронной почте. Дипломаты будут собраны и проинформированы о причине ухода Роско только в среду.

Британская газета The Telegraph добавляет, что уход Роско вызвал переполох в команде дипломатов, которые в сентябре уже смирилась с увольнением Питера Мандельсона с должности главы британской дипмиссии в США из-за его связей с Джеффри Эпштейном. На освободившуюся должность тогда прочили Роско, но в итоге она досталась Кристиану Тернеру.

Times сообщает, что в последние недели в СМИ утекли дословные высказывания британских министров, касавшиеся войны на Ближнем Востоке.

При расследовании этого «инцидента» уже были допрошены высокопоставленные сотрудники посольства, но Роско, который отвечал за повседневное управление дипмиссией, только предстоит ответить на вопросы.

Согласно Telegraph, коллеги описывают Роско как «невозмутимого» дипломата и «непревзойденного специалиста по работе с королевской семьей». Он три года проработал на Елизавету II в качестве директора по коммуникациям, был главой пресс-службы при британских премьерах Тони Блэре и Гордоне Брауне, а также послом Великобритании при Генассамблее ООН.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше