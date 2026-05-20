СМИ: зампосла Британии в США уволили из-за утечки секретных данных

Британская газета The Times пишет, что решение об отставке Роско, который был назначен на должность заместителя посла только в феврале этого года, стало неожиданностью для сотрудников посольства.
Британская газета The Telegraph добавляет, что уход Роско вызвал переполох в команде дипломатов, которые в сентябре уже смирилась с увольнением Питера Мандельсона с должности главы британской дипмиссии в США из-за его связей с Джеффри Эпштейном. На освободившуюся должность тогда прочили Роско, но в итоге она досталась Кристиану Тернеру.
При расследовании этого «инцидента» уже были допрошены высокопоставленные сотрудники посольства, но Роско, который отвечал за повседневное управление дипмиссией, только предстоит ответить на вопросы.
Согласно Telegraph, коллеги описывают Роско как «невозмутимого» дипломата и «непревзойденного специалиста по работе с королевской семьей». Он три года проработал на Елизавету II в качестве директора по коммуникациям, был главой пресс-службы при британских премьерах Тони Блэре и Гордоне Брауне, а также послом Великобритании при Генассамблее ООН.