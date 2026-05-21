Политолог оценил кандидатуру Марио Драги на роль переговорщика с Россией от ЕС

Появление бывшего премьера Италии Марио Драги в списке возможных переговорщиков от ЕС с Россией объясняется целой совокупностью факторов, рассказал Новостям Mail доцент Финансового университета Иван Пятибратов. Он отметил, что Драги, с одной стороны, всецело поддерживал Украину, особенно в начале конфликта, с другой — имел опыт контактов с РФ.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что бывший премьер-министр Италии Марио Драги может стать основным кандидатом на роль переговорщика с Россией от Евросоюза.

Эксперт напомнил, что Драги активно контактировал со стороны Рима с Москвой по вопросам энергетики в тот период, когда ввод антироссийских санкций сильно ударил по экономике Италии.

Драги рассматривается ЕС как прагматик, который, когда был у власти, поддерживал Брюссель и одновременно взаимодействовал с Российской Федерацией.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Собеседник Новостей Mail отметил, что бывший премьер Италии сегодня осуждает действия России, но в то же время призывает к мирному дипломатическому урегулированию конфликта — придерживается умеренного подхода к решению украинского вопроса.

В качестве посредника, на самом деле, может быть абсолютно кто угодно, хоть Драги, хоть Меркель — неважно. Де-факто этот посредник не обладает какими-то политическими механизмами, и не имеет возможности оказывать сильное влияние на принимаемые политические решения.

По мнению эксперта, Марио Драги не слишком интересен для Российской Федерации в качестве переговорщика, как и многие другие фигуры, потому что он сегодня не обладает никакими полномочиями.

Что бы Драги не говорил за столом переговоров, решение будет принимать не он. Более того, этот фактор может только усложнить переговорный процесс. Отправлять человека, не обладающего необходимыми полномочиями — это классическая тактика затягивания и срыва переговоров. Такому переговорщику всегда придется возвращаться, обсуждать итоги со своим условным начальством — и так много раз.

В целом целесообразность участия европейцев в переговорном процессе выглядит довольно сомнительным действием, учитывая то, что ЕС выступает сторонником террористической активности Украины, резюмирует эксперт.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель выступила за то, чтобы переговоры с Россией вели действующие европейские политики.

