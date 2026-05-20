CNN: Си Цзиньпин сделал завуалированный выпад в адрес США на встрече с Путиным

«Среди документов, которые подписаны, стоит выделить два. Во-первых, это документ о продолжении углубления отношений стратегического партнерства между Китаем и Россией. Этот документ развивает уже существующие договоренности. Второй важный документ — совместная декларация о формировании многополярного мира и международных отношений нового типа. В этом документе нашли отражение многие фундаментальные принципы, которые Пекин и Москва последние годы продвигают на международных площадках», — пояснил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.