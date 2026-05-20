Reuters: США выдвинули обвинения против экс-лидера Кубы Кастро

Подробности обвинений не приводятся. Ранее телеканал Fox News сообщал, что обвинения в адрес Кастро могут быть связаны с инцидентом, произошедшим в 1996 году, когда были сбиты два американских самолета.
В феврале 1996 года кубинские истребители сбили два воздушных судна организации Brothers to the Rescue («Братья во имя спасения»), созданной кубинскими эмигрантами в Майами. В тот период Рауль Кастро занимал пост руководителя военного ведомства Кубы. В результате происшествия погибли четыре члена экипажа. Кубинское правительство объяснило свои действия нарушением воздушного пространства страны. Международная организация гражданской авиации в ходе расследования решила, что атака была совершена над нейтральной территорией.
В конце января глава Белого дома санкционировал введение пошлин на импорт из государств, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей угрозой нацбезопасности США со стороны Кубы. С этого момента остров столкнулся с топливным кризисом. Чтобы помочь его преодолеть, Россия доставила на Кубу гуманитарный груз объемом 100 тысяч тонн нефти.