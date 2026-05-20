Reuters: США выдвинули обвинения против экс-лидера Кубы Кастро

В конце января глава Белого дома санкционировал введение пошлин на импорт из государств, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей угрозой нацбезопасности США со стороны Кубы. С этого момента остров столкнулся с топливным кризисом. Чтобы помочь его преодолеть, Россия доставила на Кубу гуманитарный груз объемом 100 тысяч тонн нефти.