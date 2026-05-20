Шойгу заявил о недружественных шагах Армении

«Ни для кого не секрет, что руководство этой страны в последнее время предприняло ряд шагов, которые не отвечают духу союзнических отношений с Российской Федерацией», — сказал Шойгу.
Секретарь Совбеза РФ напомнил, что весной 2025 года на законодательном уровне был утвержден курс на вступление Армении в ЕС. Кроме того, на международных площадках Армения регулярно присоединяется к позиции ЕС. «В рамках сближения с Евросоюзом ведется активная работа по унификации стандартов, регламентов, а также по синхронизации таможенно-торговых режимов, что может не соответствовать обязательствам Армении в рамках ЕАЭС», — уточнил Шойгу.
Он добавил, что стратегическими партнерами Армении в 2025—2026 годах стали ряд недружественных России государств, а соглашения с ними предусматривают углубление взаимодействия в сфере безопасности.
«В последние годы руководством Армении был предпринят ряд действий однозначно недружественного характера. Именно так расцениваем присоединение к статусу Международного уголовного суда, выдачу российских граждан третьим странам», — отметил Шойгу.