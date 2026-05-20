Нижегородская область и Мьянма планируют расширять сотрудничество в совместных образовательных проектах

20 мая в Нижегородском кремле состоялась встреча губернатора Нижегородской области, секретаря нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеба Никитина с делегацией республики Союз Мьянма, прибывшей в регион во главе с министром науки и технологий иностранного государства Мьоу Тейн Чжо. Встреча состоялась в рамках участия делегации в конференции ЦИПР (18+), проходящей в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая, и была посвящена укреплению связей в научно-образовательной сфере.
Глава региона представил делегации образовательный потенциал Нижегородской области, рассказав о ведущих вузах региона, а также об ИТ-кампусе мирового уровня «НЕЙМАРК».
«В текущем учебном году в вузах региона обучается порядка 100 тысяч студентов, из них 7 тысяч студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья, среди которых 10 студентов из Мьянмы. Они обучаются по направлению “ядерная энергетика и теплофизика” в одном из главных технических университетов не только региона, но и России — Нижегородском государственном техническом университете имени Алексеева. Я думаю, что, объединив усилия с республикой, мы могли бы увеличить число мьянманских студентов», — отметил Глеб Никитин.
Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в сфере образования: обмене научным опытом и увеличении числа студентов из Мьянмы, обучающихся в нижегородских вузах.
«Перед тем, как приехать, я изучил регион и узнал, что Нижегородская область является одним из ведущих академических и индустриальных центров России. А мы, в свою очередь, заинтересованы в развитии науки и технологий в нашей стране, а также в подготовке квалифицированных кадров и расширении образовательных программ. Мы уже посетили ИТ-кампус “Неймарк” и можем отметить его очень высокий уровень», — подчеркнул Мьоу Тейн Чжо.
Кроме участия в конференции ЦИПР, делегация Мьянмы также посетит НГТУ им. Р. Е. Алексеева, где ознакомится с научно-технической базой университета, обсудит возможности взаимовыгодного сотрудничества и встретится со студентами из Мьянмы.
«Развитие партнерства с Мьянмой в сфере образования и науки — это стратегический вклад в будущее технологического развития и кадрового потенциала как Нижегородской области, так и республики Союз Мьянма. Но мы видим в этом сотрудничестве не только подготовку высококвалифицированных специалистов, но и способ укрепления культурных связей. Иностранные студенты становятся настоящими послами народной дипломатии: они не только обогащают наш регион, привнося свою культуру, но и, возвращаясь на родину, популяризируют Нижегородскую область, тем самым закладывая прочный фундамент для расширения долгосрочных и многосторонних направлений нашего сотрудничества», — сказала министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.
Напомним, что XI конференция «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года при поддержке правительства РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области. Организатором конференции является компания «ОМГ».
Организация профильных ИТ-конференций и выставок отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.