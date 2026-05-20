Британская радиостанция извинилась перед Карлом III за сообщение о его смерти

Британская радиостанция Radio Caroline извинилась перед Карлом III после того, как по ошибке сообщила о смерти монарха в прямом эфире. Об этом пишет Brit Brief.
Инцидент произошёл 19 мая. Во время обычного эфира вещание внезапно прервали сообщением о том, что программы остановлены «в связи со смертью короля Карла III». После этого в эфире прозвучал британский гимн God Save the King, а затем радиостанция замолчала примерно на 15 минут.
Как рассказал менеджер станции Питер Мур, причиной стал технический сбой. По его словам, «из-за компьютерной ошибки был случайно запущен протокол Death of a Monarch» — специальная процедура, которую британские СМИ заранее готовят на случай смерти действующего монарха.
Позже Radio Caroline опубликовала официальное заявление с извинениями.
«Мы искренне приносим извинения Его Величеству королю Карлу III и нашим слушателям за беспокойство, вызванное ошибочным сообщением», — говорится в заявлении радиостанции.
Издание отмечает, что многие слушатели сначала поверили в сообщение о смерти короля. Один из пользователей написал, что новость «заставила людей замереть на месте», а другой отметил, что испытал «настоящий шок», прежде чем понял, что произошла ошибка.
На момент инцидента Карл III вместе с королевой Камиллой находился с официальным визитом в Северной Ирландии и продолжал участвовать в публичных мероприятиях.