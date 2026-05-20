Власти Армении, разрешив главе киевского режима Владимиру Зеленскому выступить на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване, поглумились над памятью армян. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании рабочей группы Совбеза. Его слова передает РИА Новости.
Шойгу выразил возмущение тем, что глава киевского режима, находясь в Ереване, угрожал Параду Победы ударами. По его словам, это прямое глумление над подвигом более полутора миллионов армян, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом.
Саммит ЕПС прошел в Ереване 4−5 мая. Одним из его участников был Зеленский. Он также встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Ранее Шойгу заявил, что Армения в последнее время предприняла ряд недружественных шагов по отношению к Москве. Среди них — присоединение к Римскому статуту МУС и выдача российских граждан третьим странам.
