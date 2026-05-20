Трамп допустил, что останется на посту президента до 2032 года

Президент США Дональд Трамп допустил возможность своего пребывания на посту главы государства до 2032 года. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед выпускниками Академии Береговой охраны США в штате Коннектикут.

Источник: AP 2024

«Я буду здесь в 28-м (в 2028 году), а может, я буду здесь и в 32-м (2032 году). Я не знаю. Может, и буду», — сказал американский лидер.

Согласно действующему законодательству, второй срок Трампа должен завершиться в январе 2029 года.

22-я поправка к Конституции США ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками. Несмотря на это, действующий глава Белого дома неоднократно высказывался о возможности добиваться переизбрания на третий срок. Осенью 2025 года о подобных перспективах также говорил бывший ключевой политстратег президента Стив Бэннон.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
