Трамп допустил, что останется на посту президента до 2032 года

«Я буду здесь в 28-м (в 2028 году), а может, я буду здесь и в 32-м (2032 году). Я не знаю. Может, и буду», — сказал американский лидер.
Согласно действующему законодательству, второй срок Трампа должен завершиться в январе 2029 года.
22-я поправка к Конституции США ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками. Несмотря на это, действующий глава Белого дома неоднократно высказывался о возможности добиваться переизбрания на третий срок. Осенью 2025 года о подобных перспективах также говорил бывший ключевой политстратег президента Стив Бэннон.