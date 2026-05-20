«Ударим еще сильнее»: Трамп высказался о будущем иранского конфликта

Президент США Дональд Трамп предупредил власти Ирана о возможности расширения масштабов военных действий в случае отсутствия прогресса в переговорах о прекращении конфликта. Выступая перед выпускниками Академии Береговой охраны в штате Коннектикут, американский лидер подчеркнул, что Вашингтон готов к решительным мерам.
«Мы ударили по ним очень сильно. Но нам, возможно, придется по ним ударить еще сильнее. А, возможно, и нет», — заявил Дональд Трамп. Президент добавил, что ключевым требованием США остается полный отказ Тегерана от реализации ядерной программы: «У них не будет ядерного оружия. И они очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, что произойдет».
Ранее, 18 мая, Дональд Трамп сообщил, что приостановил возобновление американской военной операции против Ирана, которое планировалось на 19 мая. Это решение было принято после обращения ряда региональных партнеров, включая Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию, которые настояли на возможности дипломатического урегулирования ситуации. На текущий момент судьба военного сценария зависит от готовности сторон к достижению договоренностей.