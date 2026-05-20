«Ударим еще сильнее»: Трамп высказался о будущем иранского конфликта

«Мы ударили по ним очень сильно. Но нам, возможно, придется по ним ударить еще сильнее. А, возможно, и нет», — заявил Дональд Трамп. Президент добавил, что ключевым требованием США остается полный отказ Тегерана от реализации ядерной программы: «У них не будет ядерного оружия. И они очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, что произойдет».