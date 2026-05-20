Bloomberg узнал о давлении США на Киев из-за белорусских удобрений

В тот же день стало известно о помиловании 250 осужденных по делам об экстремизме, а незадолго до этого Коул объявил о снятии американских санкций с Белинвестбанка, Банка развития и Минфина страны, а также о выводе из всех санкционных списков двух белорусских компаний — Белорусской калийной компании и «Беларуськалия». Позднее президент США Дональд Трамп выразил благодарность Лукашенко за помилование 250 заключенных.