Bloomberg узнал о давлении США на Киев из-за белорусских удобрений

По их данным, в Вашингтоне считают, что снятие европейских барьеров поспособствует некоторому дистанцированию Минска от Москвы. Кроме того администрация президента США Дональда Трампа стремится восстановить связи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Как утверждают источники, ограничения ЕС делают какое-либо ослабление связей Белоруссии и России невозможным, поскольку Минск не может использовать для экспорта побережье Балтийского моря на территории европейских стран и вынужден полагаться исключительно на российские порты и железные дороги.
При этом, уточняют собеседники агентства, Вашингтон предупредил белорусские власти, что любые возможные отмены рестрикций в результате американских усилий не означают, что США одобряют какое-либо «содействие» Минска России в военной операции на Украине или аресты по делам об экстремизме, и что санкции могут быть восстановлены в любой момент.
Bloomberg также добавляет, что на прошлой неделе литовский министр иностранных дел Кестутис Будрис заявлял в ходе закрытого заседания правящей партии, что Литва и другие страны региона начинают ощущать давление со стороны США в вопросе транзита белорусских калийных удобрений.
В то же время, отмечают источники, на данный момент нет никаких признаков того, что ЕС собирается ослабить свои ограничения в отношении Белоруссии.
Министерство иностранных дел Украины не ответило на запрос Bloomberg о комментарии.
В конце декабря 2025 года министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил спонсировать Киев за счет доходов с транзита белорусских удобрений. Он допустил, что под давлением власти республики могут снять запрет на перевозку этой продукции через территорию страны, но заявил, что поступающие средства можно было бы направить на поддержку Украины.
Литва приостановила транзит белорусских удобрений через Клайпедский порт с февраля 2022 года после введения санкций США и ЕС против производителей калийных удобрений Белоруссии, в том числе против компании «Беларуськалий».
19 марта Лукашенко провел во Дворце независимости переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США по Белоруссии Джоном Коулом.
В тот же день стало известно о помиловании 250 осужденных по делам об экстремизме, а незадолго до этого Коул объявил о снятии американских санкций с Белинвестбанка, Банка развития и Минфина страны, а также о выводе из всех санкционных списков двух белорусских компаний — Белорусской калийной компании и «Беларуськалия». Позднее президент США Дональд Трамп выразил благодарность Лукашенко за помилование 250 заключенных.
19 апреля белорусский лидер заявил о готовности к «большой сделке» с США, однако ее нужно подготовить таким образом, чтобы там были учтены интересы обеих стран. Лукашенко отметил, что диалог с США не направлен против России и Китая, и призвал США договориться с Россией.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».