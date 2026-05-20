"Не знаем, что делаем": Трамп признал ледокольный позор перед Россией

Президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике текущее состояние американского ледокольного флота, назвав ситуацию «нелепой» на фоне существенного превосходства России в Арктическом регионе. Выступая перед выпускниками Академии Береговой охраны в штате Коннектикут, глава Белого дома признал серьезное отставание США от Москвы.
«Знаете, у России 48 ледоколов, а у нас один, и тот очень старый. Это нелепо», — заявил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что попытки США самостоятельно спроектировать современное судно такого класса обернулись неудачей из-за серьезных конструкторских недочетов. «Мы пытались сделать один, но он был слишком тяжелый спереди. Это бы не сработало, потому что ледокол должен обрушиваться сверху, а когда передняя часть в четыре раза тяжелее задней, случаются плохие вещи», — пояснил президент.
По словам Трампа, осознание технической некомпетентности в данном вопросе побудило его искать помощь за рубежом. «Так я понял, что мы не знаем, что, черт возьми, мы делаем», — добавил он. Для исправления ситуации США заключили контракт с Финляндией на строительство 11 судов. В рамках новой стратегии Трамп планирует в кратчайшие сроки нарастить численность американского флота до 55 единиц.
Напомним, что на текущий момент в распоряжении Береговой охраны США официально числятся два ледокола — Polar Star и Healy. Российский же флот, согласно данным президента США, насчитывает 48 судов, включая атомные и дизель-электрические ледоколы, что делает Россию доминирующей силой в освоении арктических широт.