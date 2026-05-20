"Не знаем, что делаем": Трамп признал ледокольный позор перед Россией

«Знаете, у России 48 ледоколов, а у нас один, и тот очень старый. Это нелепо», — заявил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что попытки США самостоятельно спроектировать современное судно такого класса обернулись неудачей из-за серьезных конструкторских недочетов. «Мы пытались сделать один, но он был слишком тяжелый спереди. Это бы не сработало, потому что ледокол должен обрушиваться сверху, а когда передняя часть в четыре раза тяжелее задней, случаются плохие вещи», — пояснил президент.