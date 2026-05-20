Зеленский и Вучич обсудили договор о свободной торговле между Украиной и Сербией

Вучич и Зеленский по телефону обсудили двусторонние отношения и европейские пути Сербии и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Сербии Александар Вучич обсудили в ходе телефонного разговора возможности заключения договора о свободной торговле между странами. Об этом Вучич сообщил в личных социальных сетях.

«Открытая и плодотворная беседа с о возможностях дальнейшего совершенствования экономического сотрудничества и связей, включая переговоры насчет заключения соглашения о свободной торговле», — говорится в заявлении.

Политики также обсудили двусторонние отношения и европейские пути Сербии и Украины. По словам Вучича, 21 мая в Сербию прибудет украинская делегация во главе с вице-премьером Тарасом Качкой.

Ранее KP.RU сообщал, что Белград хочет заключить с Киевом сделки по поставке удобрений для сельскохозяйственных предприятий страны.

