Шойгу назвал глумлением над памятью армян участие Зеленского в саммите в Ереване

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подверг резкой критике решение властей Армении предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому трибуну на саммите Европейского политического сообщества, который прошел в Ереване.
По словам Шойгу, выступление Зеленского, который «из Еревана угрожал ударами по Параду Победы в Москве», является «откровенным глумлением» над памятью более 1,5 миллиона армян, погибших в борьбе с нацизмом.
Депутат Государственной думы Александр Толмачев раскритиковал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Политик, объясняя отсутствие реакции на антироссийские высказывания Владимира Зеленского, назвал Армению «маленькой страной», не собирающейся вмешиваться во все мировые дела.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что Москва ожидает разъяснений от Еревана в связи с визитом в Армению Зеленского.