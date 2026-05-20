Инесса Винярская в четвертый раз возглавила областную избирательную комиссию

Инессу Винярскую в четвертый раз избрали преседателем избирательной комиссии Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба избиркома.
«В ходе заседания председателем комиссии единогласно была избрана Инесса Винярская. Она руководит избирательной комиссией Калининградской области с 2014 года. Сегодня Инесса Винярская была избрана председателем в четвертый раз. Заместителем председателя избрана Ярослава Орлова, секретарем комиссии — Олег Баязитов», — следует из поста.
Процедура избрания председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии проходила путем тайного голосования, добавили в избиркоме.
Избирательная комиссия Калининградской области состоит из 14 членов комиссии с правом решающего голоса. Ранее сообщалось, что в новый состав облизбиркома «по линии Заксобрания» вошли Игорь Барсков (КПРФ), Олег Баязитов (предложен ЦИК РФ), Дмитрий Васецкий (партия «Справедливая Россия»), Елена Орлова (Союз женщин Калининградской области), Игорь Сорокин (Избирательная комиссия Калининградской области), Юлия Федорова (партия «Единая Россия») и Екатерина Шиповских (партия «Новые люди»).
В «губернаторский список» вошли Инесса Винярская (предложена ЦИК России), Ярослава Орлова (предложена Избирательной комиссией Калининградской области), Людмила Семчук (предложена региональным отделением партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Сергей Гриненко (предложен калининградским отделением Ассоциации юристов России), Иван Моор (предложен городской организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов), Александр Саленко (предложен организацией «Родной Калининград»), Анатолий Курганов (предложен ЛДПР).