Какие инициативы Аида Балаева обсудила с французским фондом

Казахстан и Франция могут расширить сотрудничество в сфере образования. Во время переговоров стороны обсудили инициативы в нескольких направлениях. В частности, речь шла о сотрудничестве в образовательной сфере, в области экологии и в проектах по цифровому равенству. Одним из перспективных направлений также названы совместные образовательные программы, молодежные обмены и развитие гуманитарных инициатив. Стороны подтвердили заинтересованность в партнерстве. По итогам встречи участники подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества. Также обсуждалась реализация новых совместных проектов между Казахстаном и фондом «La France s’engage».