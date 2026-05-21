Какие инициативы Аида Балаева обсудила с французским фондом

Переговоры состоялись в офисе фонда развития креативных индустрий. Стороны обсудили развитие совместных инициатив. В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества Казахстана с французским фондом «La France s’engage». Основная миссия фонда связана с поддержкой социальных и экологических инноваций во Франции. Речь идет о проектах, направленных на решение общественно значимых задач в сферах образования, занятости, здравоохранения, экологии, социальной интеграции и цифрового равенства.
Казахстан и Франция могут расширить сотрудничество в сфере образования. Во время переговоров стороны обсудили инициативы в нескольких направлениях. В частности, речь шла о сотрудничестве в образовательной сфере, в области экологии и в проектах по цифровому равенству. Одним из перспективных направлений также названы совместные образовательные программы, молодежные обмены и развитие гуманитарных инициатив. Стороны подтвердили заинтересованность в партнерстве. По итогам встречи участники подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества. Также обсуждалась реализация новых совместных проектов между Казахстаном и фондом «La France s’engage».
Что известно о фонде «La France s’engage»? Фонд занимается поддержкой инновационных социальных проектов и инициатив во Франции. Основное внимание уделяется социальным инновациям, экологическим проектам, развитию инклюзивных программ, поддержке молодежи и цифровым инициативам.
Почему это важно? Эксперты отмечают, что развитие сотрудничества в гуманитарной и образовательной сферах остается одним из важных направлений взаимодействия Казахстана и Франции. Подобные проекты могут способствовать развитию молодежных инициатив, расширению международного сотрудничества, обмену опытом и продвижению образовательных и социальных инноваций.