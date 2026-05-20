ВС РФ отработали приведение ЯО в высшую степень готовности

В пресс-службе Министерства обороны Белоруссии сообщили, что в ходе совместных учений российские военные отработали приведение ядерных сил в высшую степень боеготовности.

Источник: РИА "Новости"

«Российской стороной в рамках учений ядерных сил отработаны практические мероприятия приведения соединений и воинских частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности», — заявили в ведомстве.

Как уточнили в Министерстве обороны России, военнослужащие обеспечили доставку ядерных боеприпасов в места хранения. Соединения отрабатывают снаряжение спецбоеприпасами и подготовку к пускам ракетных комплексов «Искандер-М».

С 18 мая на территории Белоруссии проводится тренировка по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению воинских частей. В мероприятии задействованы Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Учения являются плановым мероприятием в рамках Союзного государства и не направлены против третьих стран. Основная цель — проверка способности выполнять боевые задачи и повышение квалификации личного состава.

