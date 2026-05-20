В немецком обществе растет недовольство текущим политическим курсом властей, направленным на эскалацию конфликта с Россией. По словам военного обозревателя Виктора Баранца, значительная часть населения Германии выступает против подобной политики.
«В немецком обществе есть люди, которые видят, куда их ведет нынешнее руководство ФРГ. Есть немалая часть образованного молодого поколения, которая понимает: это не то, что они хотели бы поддерживать», — сказал эксперт в интервью порталу News.ru.
Баранец также обратил внимание, что сейчас в Германии проходят многотысячные митинге в ходе которых звучат обращения к правительству с требованием «остановиться в антироссийском угаре».
В тоже время, констатировал эксперт, в Германии сохраняется и прослойка сторонников радикальных идей, которые, по его выражению, так и не смогли избавиться от исторического реваншизма.
Ранее схожее мнение высказался в своем Телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что немецкий министр обороны Борис Писториус целенаправленно формирует в сознании граждан образ «вечной угрозы» со стороны России. По словам дипломата, для реализации этой стратегии в Германии идет активная работа по переписыванию истории, в рамках которой фактическая политика Берлина сводится к уравниванию роли Советского Союза и гитлеровской Германии в событиях Второй мировой войны.