Лавров: Запад не сможет устроить экономические проблемы для России и Китая

Запад заблуждается, говоря о том, что якобы сможет устроить непреодолимые экономические проблемы для России и Китая. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам министра, Запад не сможет устроить подобные проблемы для Москвы и Пекина, поскольку эти страны невозможно поработить.
Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Лавров заявил о намерении России и Китая твердо отстаивать собственные права. Министр подчеркнул, что страны не хотят войны ни с кем, однако готовы защищать свои интересы.
