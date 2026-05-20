Российские войска в ходе специальной военной операции за текущий год установили контроль над значительным количеством территорий. Как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе» (SMG), с начала 2026 года под контроль России перешло около 80 населенных пунктов.
«За 2026 год было освобождено около 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле. Процесс идет», — отметил глава внешнеполитического ведомства.
Сергей Лавров подчеркнул, что действия Москвы обусловлены необходимостью обеспечения национальной безопасности. Министр напомнил, что Россия изначально признавала суверенитет Украины при условии её нейтрального и внеблокового статуса.
«Мы признавали Украину как безъядерное, внеблоковое, нейтральное государство. Поэтому, когда ее сейчас втягивают в НАТО, мы такую Украину не признавали», — пояснил он.
По словам главы МИД, ключевыми задачами спецоперации остаются предотвращение милитаризации и нацификации соседнего государства. «Наша задача состоит в том, чтобы не допустить милитаризации Украины, ее нацификации. Не допустить, чтобы с ее территории исходили угрозы Российской Федерации», — подчеркнул Сергей Лавров.